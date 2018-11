Pinerolo, spara a salve per intimorire debitore: denunciato

Un italiano di 36 anni è stato denunciato dai carabinieri dopo che aveva sparato alcuni colpi in strada per intimorire un 49enne che gli doveva un centinaio di euro.

L’episodio avvenuto a Pinerolo

Il 36enne ha esploso alcuni colpi a salve per convincere il suo debitore a farsi restituire il denaro. È successo ieri sera in via Cagni, a Pinerolo, in provincia di Torino. Gli abitanti della zona, allarmatisi per gli spari, hanno contattato le forze dell’ordine. Dagli accertamenti dei militari è emerso che l’arma utilizzata dal 36enne era una scacciacani, con il tappo rosso verniciato di nero per sembrare una pistola a tutti gli effetti.