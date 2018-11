Maltempo, frana in Val di Susa: i pompieri liberano la strada statale

Una frana si è verificata a Condove, in frazione Vagera, in Val di Susa. Fango e detriti sono precipitati sulla strada statale, ma nessuna persona è rimasta coinvolta. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per liberare la strada. Nel frattempo, una trentina di persone rimangono isolate nella frazione Gandoglio, a Borgone, sempre in Val di Susa, dove ieri sono cadute diverse frane a causa delle piogge intense per giorni.

Sindaci Val Vigezzo: "Anas non ci ascolta"

Dura presa di posizione dei sei sindaci dell'Unione Montana Valle Vigezzo che accusano Anas di non intervenire con celerità sulla frana che il primo aprile era caduta a Re (Verbano-Cusio-Ossola), uccidendo una coppia di turisti svizzeri. "La statale della valle Vigezzo va subito messa in sicurezza, visto che il transito dei frontalieri è aumentato a causa della frana che ha colpito nuovamente la statale 34 del Lago Maggiore". I sindaci vigezzini hanno chiesto un "incontro urgentissimo" con Anas per avere informazioni relative all'appalto dei lavori per la messa in sicurezza definitiva del tratto a Re e "per il quale era stata garantita la consegna della progettazione definitiva entro giugno 2018 e l'avvio dell'iter autorizzativo entro la fine del 2018".

Esondati laghi Maggiore e Orta

Il lago Maggiore è esondato a Verbania invadendo la passeggiata di Pallanza. Le acque sono cresciute di mezzo metro nelle ultime 24 ore ma restano al di sotto del livello di pericolo, fissato a 6 metri. Nessun problema per ora alla viabilità nella zona lambita dal lago. Esondato anche il lago d'Orta che ha invaso i giardini pubblici. La fase di maltempo più acuta, tuttavia, è terminata e su gran parte del Piemonte ha smesso di piovere ed è tornato il sole. La piena del Po è transitata senza creare danni prima a Torino e poi in provincia di Alessandria. Rientrata l'emergenza a Vogogna, in Ossola, dove ieri il rio Chiesa stava per uscire dagli argini. Oggi le scuole restano chiuse nei tre comuni della Bassa Ossola: Vogogna, Ornavasso e Premosello Chiovenda. Nel Biellese alcune strade provinciali sono state interrotte alla viabilità.

Data ultima modifica 07 novembre 2018 ore 10:20