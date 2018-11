Ivrea, pensionato si schianta in auto: ricoverato in gravi condizioni

Un pensionato di 82 anni è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Ivrea per le gravi ferite riportate dopo lo schianto in auto contro un albero in via Carandini, a Parella. L'uomo era a bordo della sua Fiat Punto e a un tratto ha perso il controllo della vettura abbattendo la recinzione di una casa prima di andare a sbattere contro un albero. Sono ancora in corso gli accertamenti per capire le cause dell'incidente. L'anziano, residente a Colleretto Giacosa, in provincia di Torino, è stato estratto dalle lamiere grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco di Ivrea, poi è stato trasportato d'urgenza in ospedale.