Arrestato grossista della droga nel Novarese

Un uomo di 36 anni originario di Novara è stato arrestato dalla Squadra Mobile della Questura perché trovato in possesso di oltre 700 grammi di cocaina pura, circa 20 grammi di hashish, otto bilancini di precisione, cellophane per la preparazione delle dosi e un apparecchio per il confezionamento sottovuoto.

Le indagini

Gli investigatori ritengono che il 36enne sia una sorta di “grossista” per l’approvvigionamento degli spacciatori al dettaglio della zona. Da tempo l’uomo era tenuto sotto controllo. Gli agenti sono stati così in grado di risalire al garage che aveva in uso, senza alcun tipo di contratto, scoprendo in tal modo la droga.