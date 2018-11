Torino, sfondano la vetrina di un ottico a Collegno e rubano l'incasso

Furto in un negozio di ottica a Collegno, in provincia di Torino: nella notte fra domenica 4 e lunedì 5 novembre, alcune persone non identificate hanno sfondato a bordo di un'automobile la vetrina di un negozio in piazza della Repubblica, nei pressi del Municipio. Successivamente i responsabili si sono introdotti nel locale e ne hanno sottratto l’incasso, pari a un centinaio di euro. In un secondo momento il registratore di cassa è stato ritrovato nella zona Nord di Torino.

Le indagini

Al momento i Carabinieri sono ancora sulle tracce dei ladri. In particolare, sono in corso le analisi delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza poste nella zona. I danni al negozio, ancora da quantificare con precisione, si aggirano attorno al migliaio di euro.