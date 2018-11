Torino, furto in un’abitazione del centro: bottino da 20 mila euro

Un colpo da 20 mila euro è stato messo a segno in un’abitazione a Torino. L’alloggio che i ladri hanno preso di mira si trova nel centro del capoluogo piemontese, in via Gramsci. A denunciare il furto è stato lo stesso proprietario, un italiano di 66 anni. I militari hanno acquisito la denuncia e si sono recati sul posto per effettuare un sopralluogo. Gli uomini dell’Arma stanno anche cercando eventuali telecamere presenti nella zona che possano aver ripreso i responsabili, in modo da potere identificare i malviventi che si sono portati via 20 mila euro.