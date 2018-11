Scontro tra un’auto e un furgone nel Torinese, quattro feriti

Un incidente stradale, avvenuto lunedì mattina sulla statale 590, a San Sebastiano da Po, in provincia di Torino, ha causato quattro feriti, tra cui una donna in gravidanza.

I feriti trasportati in ospedale

L’incidente è avvenuto nella mattinata di lunedì 5 novembre. Per cause ancora in fase di accertamento, un furgone si è scontrato con un’automobile. A bordo della vettura c’erano una ragazza ventunenne, incinta, e il compagno di 24 anni, entrambi residenti a San Sebastiano. A borod del furgone, invece, viaggiavano due stranieri di 47 e 30 anni. Gli uomini sono stati tutti trasferiti in ambulanza all’ospedale di Chivasso, in provincia di Torino.

La donna, invece, essendo in stato interessante, è stata trasportata con l’elisoccorso al Cto di Torino.