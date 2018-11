Collegno, 'banda del buco' in azione: malviventi fuggono a mani vuote

Una 'banda del buco' è entrata in azione a Collegno, in provincia di Torino. I malviventi hanno praticato un ampio foro in una parete per intrufolarsi in un ufficio postale, ma si sono allontanati senza prendere nulla. E' successo in Martiri XXV aprile, sul posto sono giunti i carabinieri che hanno avviato le indagini. I malviventi hanno approfittato di un'abitazione abbandonata vicino agli uffici per realizzare un buco dal diametro di 60 centimetri, tutto sarebbe avvenuto nel weekend, tra le 14 di sabato 3 e le 7 di lunedì 5 novembre. L'allarme è stato dato lunedì dagli impiegati rientrati al lavoro. Gli investigatori della compagnia di Rivoli dell'Arma stanno cercando telecamere nella zona che abbiano ripreso l'episodio. A quanto si apprende il sistema di videosorveglianza delle Poste non era attivo.