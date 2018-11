Le previsioni meteo in città

A Torino nel week end (VEDI QUI) cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge. Per sabato sono previsti 8.5mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2850m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Domenica cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 21.8mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2850m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

Le previsioni meteo nel resto del Piemonte

Nel week end un'area di bassa pressione presente sul Tirreno richiama correnti umide e mite dai quadranti orientali che daranno luogo ad annuvolamenti anche compatti in Piemonte, con qualche debole pioggia, specie sui settori occidentali. Quota neve oltre i 2000 metri. In prevalenza asciutto e con parziali schiarite sulla Liguria. Clima molto mite per il periodo con valori massimi prossimi ai 20°C o anche superiori in Liguria. Venti ancora moderati o tesi di tramontana, mare mosso al largo. Le prossime giornate tra il week end e la prossima settimana saranno caratterizzate dalla presenza di un'area di bassa pressione sul Mediterraneo occidentale che invierà correnti umide dai quadranti meridionali sul Nord Italia. Al Nord Ovest tempo spesso nuvoloso con piogge che risulteranno generalmente più diffuse e consistenti sul Piemonte occidentale; intervallata da pause asciutte altrove, in particolare nella giornata di domenica. Il clima risulta nel complesso molto mite con valori minimi che non scendono al di sotto dei 10 gradi in pianura e massime generalmente intorno ai 15°C, ma anche superiori ai 20°C sulle coste liguri.



Cuneo: piogge deboli

A Cuneo sabato cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 20mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Domenica cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 33mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2850m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest.

Novara: temperatura massima di 15°C

A Novara sabato cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 5.9mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2850m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Domenica giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi. Nella notte sono previste precipitazioni, 3mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest.

La qualità dell'aria in Piemonte

La qualità dell’aria nel week end risulta discreta nelle città piemontesi.