Torino, donna ferita su scala mobile in supermercato a Pavone Canavese

Ferita mentre stava percorrendo la scala mobile all’interno di un centro commerciale, il Bennet di Pavone Canavese in provincia di Torino, vicino a Ivrea. La donna, una pensionata di 68 anni residente a Banchette in provincia di Torino, mentre stava scendendo dal primo piano a quello terreno sulla scala mobile è stata ferita da un pezzo di lamiera, probabilmente uscito dagli ingranaggi del tappeto mobile. Ha subito un taglio profondo a una gamba. Soccorsa inizialmente dal personale del centro commerciale, è stata successivamente trasportata in ambulanza al pronto soccorso di Ivrea. La donna non è in gravi condizioni. Dopo l’incidente la scala mobile è stata chiusa.