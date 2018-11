Torino, camion con targa sottratta a onlus è bazar merce rubata

Arrestato per aver usato come bazar di merce rubata un camion con una targa sottratta al furgone di una onlus. È stato bloccato dai poliziotti mentre stava rubando alcuni oggetti da una macchina parcheggiata in corso Vigevano. Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato le chiavi del camion e sono scattati gli accertamenti.

La merce rubata

Nel furgone, posteggiato in via Gressoney a Torino, gli agenti hanno trovato documenti, valigette, borse, autoradio, vestiti, mazzi di chiavi, un’affettatrice, una bicicletta, bottiglie di birra, una cassetta per gli attrezzi e altri oggetti. L’uomo, un italiano di 38 anni, è stato denunciato per furto aggravato, ricettazione, riciclaggio e furto in abitazione.