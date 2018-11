"Siamo stati rapinati", ma i ladri erano loro: due denunciati ad Alba

Due ladri hanno tentato di spacciarsi per vittime di una rapina agli occhi degli agenti della Compagnia di Alba, in provincia di Cuneo. I due uomini, reduci da un tentativo di furto in appartamento, mentre si allontanavano dal luogo del misfatto sono incappati nei Carabinieri. Ai militari che chiedevano loro spiegazioni, i due, residenti nel Torinese, hanno raccontato di essere trafelati perché avevano appena subito una rapina. Gli agenti però non si sono fatti trarre in inganno e hanno riconosciuto nei due uomini i veri artefici del furto, e non le vittime. I due sono stati denunciati per furto in abitazione e simulazione di reato.