Asti, sradicano macchina per i pagamenti al benzinaio: ladri in fuga

Un furgone ha sfondato una palina per i pagamenti automatici di un distributore di carburante in corso Alessandria, ad Asti. E' accaduto nella notte tra giovedì e venerdì 2 novembre. I malviventi, ripresi dalle videocamere di sorveglianza, hanno agito in pochi minuti e sono fuggiti portandosi via l'intera macchina per i pagamenti. Ancora da quantificare il bottino. A dare l'allarme è stato un passante. Indagini in corso degli agenti della questura e della Squadra mobile.