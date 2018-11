Torino, controlli carabinieri a Halloween: tre arresti

Due spacciatori e un rapinatore sono stati arrestati dai carabinieri nella notte di Halloween a Torino. Durante i controlli antidroga sono stati bloccati un senegalese di 18 anni e un romeno per spaccio. Sequestrati 100 grammi di sostanze stupefacenti: eroina, cocaina, ecstasy e marijuana. Diverse le pattuglie, in divisa e in borghese, impiegate.

La rapina

L’attività preventiva prevista dal Comando provinciale in tutta la città ha anche permesso di fermare in via Giachino un rapinatore marocchino di 30 anni. L’uomo ha fermato e minacciato un ciclista con un coccio di bottiglia e gli ha sottratto la bicicletta e il portafogli. La vittima ha chiamato il 112 e i militari sono riusciti a rintracciare il rapinatore in sella alla bici. L’uomo è stato arrestato. È anche sospettato di aver messo a segno altre rapine ai danni di donne e anziani sempre in quella zona.