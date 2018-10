Vercelli, violazioni in gestione di rifiuti: sequestrata officina

Un’officina di autoriparazione di Vercelli era stata trasformata in un vero e proprio deposito di rifiuti pericolosi. Nel locale erano conservati olii minerali, filtri olio e gasolio. La polizia stradale di Vercelli ha perciò messo sotto sequestro l’attività commerciale. Gli agenti, durante i controlli, hanno riscontrato numerose violazioni in tema di gestione dei rifiuti. Hanno, ad esempio, appurato che in una grata metallica, in cui solitamente confluiscono le acque, venivano sversati olii esausti, che andavano a finire nel terreno circostante. Nell’officina, sono stati trovati anche due autoveicoli, in evidente stato di abbandono. Uno era invaso dalla vegetazione mentre l’altro era completamente bruciato.