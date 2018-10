Tiene nascosto in casa un fucile rubato, arrestato nel Torinese

Dietro il letto, in un sacco di juta, nascondeva un fucile automatico Browning cal 12, rubato pochi giorni fa in provincia di Torino, 70 cartucce di vario calibro e 6 serbatoi. Un agricoltore è stato arrestato dai carabinieri di Leini, in provincia di Torino, nell'ambito dell'operazione che nelle scorse settimane aveva portato al sequestro di un vero e proprio arsenale di armi e all'arresto di altri due insospettabili.

Le indagini

I militari sospettano che gruppi criminali paghino l'affitto a incensurati per nascondere le armi poi utilizzate per furti, rapine e truffe. Per questo motivo, anche il fucile è stato inviato al Ris di Parma, per stabilire se sia stato utilizzato in recenti fatti di cronaca. In manette è finito Italo T., 53 anni, residente a Usseglio (Torino).