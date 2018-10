Maltempo a Torino, allagamenti e disagi: 160 interventi

La situazione a Torino

Sono stati oltre 160 gli interventi dei vigili del fuoco, la notte scorsa nel Torinese, a causa delle violenti piogge e delle forti raffiche di vento. A Torino, parte del controsoffitto di uno stabile in corso Grosseto, al civico 377, ha ceduto e ha ferito lievemente alcune persone che sono state trasportate al pronto soccorso. In via Baltimora, dove sono in corso lavori di ristrutturazione di un edificio, è crollato un ponteggio. Il maltempo ha creato disagi in tutta la città: allagamenti, cartelli stradali e cartelloni pubblicitari divelti, decine di alberi precipitati in strada. In corso San Maurizio, all’angolo con via Sant’Ottavio, un ramo è caduto sui cavi del tram, creando problemi alla circolazione dei mezzi pubblici. Inoltre, il lungofiume dei Murazzi è stato parzialmente allagato dal Po nella notte dopo le piogge dei giorni scorsi. Le acque hanno invaso il marciapiede.

Strade allagate e alberi sradicati nel Torinese

Strade allagate e alberi sradicati a casa del maltempo anche nell'area metropolitana di Torino. A Chivasso, il forte vento e le volenti piogge hanno divelto alcuni pannelli di lamiera, posti a copertura del tetto della compagnia dei carabinieri. Uno ha colpito una macchina parcheggiata nella zona. A Pianezza, una pianta è stata sradicata e ha colpito il tetto di un'abitazione. Disagi anche nel Canavese: piccole frane si sono verificate alla località Ronco e a Frassinetto, a Pont Canavese. A Ivrea, una ventina di alberi sono precipitati in strada.

Disagi nell'Astigiano, notte di lavoro per i pompieri

Nella provincia di Asti sono stati oltre 40 gli interventi effettuati nella notte dai vigili del fuoco per alberi abbattuti, tetti scoperchiati, grondaie e cornicioni pericolanti, incidenti stradali senza gravi conseguenze in diverse zone della provincia e in città. A Vaglio Serra un tir che trasportava 250 quintali di pellet è finito fuori strada, in bilico in un fosso, ostruendo la viabilità. I vigili del fuoco hanno impiegato oltre cinque ore per mettere il mezzo in sicurezza e liberare la carreggiata. Ad Asti, in tangenziale, un'auto è finita contro un tronco che si era abbattuto sulla strada: nessuna grave conseguenza per il conducente. Alberi caduti anche a Cinaglio, nelle zone di Nizza e Canelli e a Monastero Bormida.

Tromba d'aria in Ossola, danni in alcuni paesi

Una tromba d'aria ha causato questa notte danni in Val d'Ossola. Dopo la pioggia torrenziale delle ore precedenti, un vento fortissimo ha segnato la notte colpendo soprattutto la città di Villadossola e la valle Antrona. Molte le piante cadute, soprattutto sulla superstrada 33 che collega Domodossola a Gravellona Toce, strada che stanotte è stata chiusa al traffico. A Villadossola dai tetti di alcune case sono volate via le tegole. In città le scuole oggi rimarranno chiuse. Anche la ferrovia Vigezzina che unisce Domodossola a Locarno (Svizzera) è stata chiusa per la caduta di un albero sulle rotaie. Il servizio rimarrà interrotto tutta la giornata.

Vento nell'Alessandrino, caduti alberi e pali della luce

Dopo la pioggia, è stato il vento a causare forti disagi nell'Alessandrino. Decine le chiamate ai centrali delle forze dell'ordine per alberi e pali dell'alta tensione caduti che hanno lasciato senza energia elettrica diverse località. Ad Acqui Terme è crollato un tetto in via Casagrande dove, comunque, non si segnalerebbero persone ferite. Da Novi Ligure le richieste di intervento alla sala operativa provinciale dei vigili del fuoco di Alessandria sono state oltre duecento. Piante cadute nell'Ovadese, nel Novese, nell'Acquese e nel Casalese. La Protezione Civile segnala disagi nel Tortonese, dove ci sarebbero anche problemi per il rifornimento idrico.