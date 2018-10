Licenza sospesa per bar a Torino: era frequentato da malviventi

Un bar tavola calda di via Arduino, a Torino, era diventato luogo di ritrovo per delinquenti, perciò la polizia ne ha disposto la chiusura per due settimane. È stato il questore Francesco Messina, del commissariato di San Secondo, a sospendere la licenza al titolare del bar per un lasso di tempo di 15 giorni. Dagli accertamenti degli agenti del commissariato era infatti emerso che il locale era frequentato da pusher e malviventi, che il questore ha definito “persone giudicate pericolose per l’ordine e la pubblica sicurezza”.