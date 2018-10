Finto poliziotto minaccia ditta nel Torinese per far assumere cugino

Si è presentato armato in una ditta di Bosconero, nel Torinese, spacciandosi per un commissario di polizia, e ha minacciato di avviare delle indagini se non avessero assunto suo cugino. Il protagonista della vicenda è un uomo di 48 anni di Castellamonte, comune in provincia di Torino. Dagli accertamenti effettuati, è emerso che il 48enne è in cura per sindrome bipolare. I carabinieri lo hanno denunciato per tentata estorsione e usurpazione di titoli. Durante la perquisizione, gli uomini dell’Arma hanno sequestrato l'arma, una scacciacani, i pallini calibro 8mm, un tirapugni, una mazza da baseball, un coltello e tre tesserini falsi dell’Unità antidroga polizia di stato.