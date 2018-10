Maltempo, ad Alessandria notte di vento forte e temporali

Temporali e vento forte nella notte in tutta la provincia di Alessandria (VEDI QUI), ma la situazione dei fiumi è sotto controllo. Ad Acqui Terme i vigili del fuoco sono intervenuti, verso le 6, in frazione Lussito, su segnalazione di un residente che stava andando al lavoro, per rimuovere 2 piante cadute in strada. Segnalati 76 millimetri di pioggia caduta a Capanne di Marcarolo, in Val Borbera.

Chiuso il passo del Sempione

Inoltre, è stato chiuso il passo del Sempione che collega l’Ossola al Canton Vallese. Le autorità svizzere hanno deciso di chiudere il valico (2000 metri di altitudine) a causa delle pessime previsioni meteo che prevedono per oggi neve e piogge abbondanti a cavallo tra il Vallese e le valli ossolane. Il traffico è interdetto per 24 ore, dalle 10 di stamattina sino alle 10 di domani. Nei Comuni del Verbano Cusio Ossola, in accordo con la Prefettura, sono state messe in allarme le squadre di Protezione civile.

La Protezione Civile

La Protezione civile della Regione Piemonte non ha al momento ricevuto segnalazioni di rilievo relative alle allerte arancione per il maltempo emesse da Arpa con il bollettino di ieri pomeriggio, domenica 28 ottobre. Rimangono aperti, come informa la Regione, i Com (Centri Operativi Misti) di Biella, Omegna, Verbania, Alessandria, Piovera, Val Lemme, Cassine, Valenza, Tortona, Acqui Terme, Ovada, Castellazzo, Castelnuovo Scrivia, Felizzano, Arquata Scrivia, Alta Val Lemme. Le scuole sono chiuse in via cautelativa in provincia di Alessandria nel capoluogo e ad Arquata Scrivia, Vignole Borbera, Borghetto Borbera, Bistagno, Rocchetta Ligure, Acqui Terme. Inotre, è stato attivato il volontariato dei coordinamenti provinciali, pronto a muoversi se necessario: una trentina di volontari sono presenti nelle sale aperte sul territorio.

Data ultima modifica 29 ottobre 2018 ore 10:36