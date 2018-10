Val Susa, migranti in difficoltà nei boschi: ricerche senza esito

Allarme, la notte scorsa, nella parte italiana del Colle della Scala, sopra Bardonecchia. Due migranti hanno chiamato il 112, segnalando di essere in difficoltà nei boschi dell’alta Valle di Susa, in zona Pian del Colle, al confine con la Francia. Immediate sono partite le ricerche, che però non hanno dato risultati. Dei due migranti, infatti, non è stata trovata traccia. Alle perlustrazioni hanno preso parte i vigili del fuoco e gli operatori del soccorso alpino. Le ricerche sono state condotte anche sul versante francese, dal soccorso alpino d’Oltralpe, che non ha trovato nessuno. Stando agli ultimi accessi di WhatsApp - il sistema che permette di risalire e geolocalizzare il cellulare da cui viene effettuata la chiamata-, i migranti avrebbero raggiunto la Francia.