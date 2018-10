Torino, auto contro guardrail: un morto sulla tangenziale

Un uomo di 40 anni è morto, oggi a Moncalieri, in un incidente stradale sulla tangenziale sud di Torino. Il 40enne viaggiava in direzione di Milano. All’altezza dello svincolo per La Loggia, ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro il guardrail. Sul posto, sono giunti i medici e gli infermieri del 118, che hanno cercato di rianimarlo. I tentativi di salvarlo sono stati vani e per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Gli agenti della polizia stradale di Torino stanno ora cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente mortale e di capire se sia stata l’eccessiva velocità a far perdere il controllo del veicolo all’uomo.