Maltempo: piogge e vento forte in Piemonte, allerta arancione

Allerta arancione per alcune zone del Piemonte: Verbano, alto Vercellese e Novarese, Biellese e Canavese. Nonostante la tregua delle ultime ore, per la serata del 28 ottobre è previsto un nuovo allarme maltempo in Piemonte, con piogge diffuse e persistenti sull’intera regione. A dirlo sono le previsioni dell’Arpa, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale. Temporali in transito dalla Liguria determineranno forti precipitazioni a carattere più localizzato sulle zone appenniniche. I fenomeni saranno accompagnati da venti molto forti. (IL METEO)

Quota neve in calo

La quota neve sarà al di sopra dei 2.000-2.100 metri, in diminuzione dalla serata di lunedì fino ai 1.500-1.600 metri. L’allerta arancione riguarda allagamenti, innalzamento dei corsi d’acqua fino al livello di guardia e diffuse frane superficiali. Il vento potrà determinare anche la caduta di alberi, danni alle coperture e disagi alla viabilità.

Chiusa la statale 659 a Formazza

La strada statale 659 di Valle Antigorio e Val Formazza è stata provvisoriamente chiusa, in entrambe le direzioni, nel comune di Formazza, dalla frazione Sotto Frua al confine di Stato, in provincia del Verbano-Cusio-Ossola. Lo rende noto l'Anas. La chiusura è stata disposta in seguito all'allerta meteo.

Data ultima modifica 28 ottobre 2018 ore 16:15