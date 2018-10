Torino, usava finta auto Asl per fingersi medico: denunciata ventenne

Guidava una falsa auto dell’Asl per spacciarsi come medico e truffare le sue vittime. Denunciata dai carabinieri una giovane di 20 anni per contraffazione di pubblici sigilli e usurpazione di titoli e onori. La ragazza, che ha alle spalle numerosi precedenti per truffa, è stata intercettata dai militari di Venaria a Torino.

“Il consiglio è non vergognarsi e denunciare”

“I ladri mostrano per pochi secondi tesserini fasulli, riescono a farsi aprire ed entrano in casa”, spiegano dal comando provinciale i carabinieri di Torino, impegnati in una campagna di sensibilizzazione e informazione sul fenomeno delle truffe sugli anziani. “A volte riescono persino a convincere le persone a consegnare banconote per controllarne l’autenticità. Consigliamo di non vergognarsi di quanto accaduto e di fare denuncia”.