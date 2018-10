Torino, droga al Doctor Sax: il locale resterà chiuso per un mese

Cocaina, eroina, marijuana e hashish nascosti dietro la console del circolo privato Doctor Sax, a Torino, nota discoteca dei Murazzi di lungo Po. Questa la scoperta della polizia, impegnata in un controllo straordinario del territorio. Il questore Francesco Messina ha disposto la chiusura del locale per 30 giorni, per la "turbativa all'ordine e alla sicurezza pubblica". Durante l'operazione, i cani antidroga hanno trovato vicino al dj, tra le poltrone e in diversi pacchetti di sigarette abbandonati sulla pista da ballo, 70 grammi di stupefacente. Dentro un cestino della spazzatura è stato trovato un lungo coltello d'acciaio. Gli agenti del commissariato Centro hanno identificato un centinaio di persone, la maggior parte ubriache e pregiudicate. Un giovane italiano e un ragazzo del Camerun sono stati denunciati per detenzione di droga.