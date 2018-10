Cuneo, oltre due chili di hashish in casa: arrestato trafficante

Un 31enne magrebino, A.W., è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti a Sommariva Perno, comune in provincia di Cuneo. L’uomo, che risulta essere irregolare sul territorio italiano, durante la perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di una grande quantità di panetti di hashish, di varie dimensioni. I carabinieri, infatti, hanno sequestrato nell’abitazione del magrebino 2,5 chilogrammi di droga. I militari dell’Arma hanno rinvenuto in casa anche strumenti per la pesatura e il confezionamento della droga. Questo compiuto nell'appartamento del 31enne è uno dei maggiori sequestri di hashish effettuato dalle forze dell’ordine nella zona.