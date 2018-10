Asti, caldaia difettosa: anziana muore intossicata da monossido

Un’anziana di 76 anni è morta, la notte scorsa, nella sua casa ad Asti, per aver inalato il monossido di carbonio, che si è sprigionato probabilmente dalla caldaia mal funzionante. Nell’abitazione, che si trova in località Viatosto, c’era anche la nipote della donna, una ragazzina di 15 anni. A dare l’allarme è stata proprio la 15enne che, prima di perdere i sensi, è riuscita a chiamare il 112. Quando sono arrivati i soccorsi, la ragazza è stata trasportata d’urgenza a Torino in camera iperbarica. Non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia.