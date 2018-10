Allerta meteo sul Piemonte, si temono danni alle case e disagi

Aumentano le precipitazioni sul Piemonte, dove continua l'allerta maltempo. A far preoccupare in queste ore è l'intenso flusso di correnti umide meridionali che si sta abbattendo nelle zone di Verbania, Biella e Vercelli. Secondo le previsioni dell'Arpa, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, le piogge, dal pomeriggio di domenica 27 ottobre, interesseranno l'intero settore nord-occidentale, in particolare le zone pedemontane. Temporali in transito colpiranno le zone appenniniche dell'Alessandrino e si registreranno forti raffiche di vento. Le previsioni non sembrano dare conforto, le condizioni di maltempo sembrano destinate a continuare anche nei prossimi giorni, con particolare intensità nella giornata di lunedì. Le forti piogge potrebbero causare locali allagamenti e isolate frane. Sulle zone meridionali del Piemonte il vento forte potrà causare anche danni ai tetti delle case e creare disagi alla viabilità.