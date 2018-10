Torino, nascondeva la cocaina in un liceo: preso pusher

Scavalca la recinzione di un liceo torinese per nascondere della droga, ma viene sorpreso dai carabinieri impegnati in un controllo nel quartiere San Salvario. Il pusher, un uomo di origini africane, è stato fermato dai militari in via Ormea con 12 involucri di cocaina in un calzino e 15 grammi di droga in tasca. Lo spacciatore era già stato arrestato nel luglio 2017, sempre nella zona dei giardini Parri, durante un'operazione antidroga dei carabinieri. All'epoca i militari, coordinati dal Pubblico Ministero Andrea Padalino, avevano sgominato un gruppo di pusher africani che occupava stabilmente l'area pubblica compresa tra via Ormea, via Petitti e via Giuria.