Si schianta contro il muro di un'abitazione, 60enne muore nel Cuneese

Un 60enne di Barge, comune in provincia di Cuneo, è morto ieri sera in un incidente stradale avvenuto a Revello, nel Cuneese. La vittima è Domenico Beltramone, che in passato era stato consigliere comunale di Barge e consigliere della Comunità montana locale. Il 60enne stava rientrando dal lavoro quando, in via Vittorio Emanuele II, nel centro del paese, ha perso il controllo della propria automobile ed è andato a sbattere contro il muro di un’abitazione. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, l’uomo non ce l’ha fatta. I medici non escludono che la vittima possa essere stata colta da un malore.