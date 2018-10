Undici richiedenti asilo sono rimasti feriti in un incidente stradale tra Ceva e Lesegno, nel Cuneese. Il gruppo stava viaggiando su un pulmino per raggiungere, come ogni venerdì, la moschea di Ceva per la preghiera settimanale. Sono ancora in corso gli accertamenti per capire la dinamica dell'incidente avvenuto venerdì 26 ottobre. Cinque feriti sono stati trasferiti, in codice giallo, all'ospedale Santa Croce di Cuneo, gli altri sono stati invece medicati negli ospedali di Ceva e di Mondovì, nessuno è in pericolo di vita.