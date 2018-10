Truffa, raggira donna e ottiene versamenti in denaro: denunciato

Un ragazzo di 24 anni si era presentato come “colonnello Melvin” riuscendo anche a intrecciare una relazione sentimentale, via WhatsApp, con una donna di 64 anni di Catanzaro, indotta a versare bonifici sia su un conto corrente italiano sia su un conto internazionale per oltre 15mila euro. Così il 24enne nigeriano, residente a Torino, è stato denunciato dalla polizia.

La ricostruzione

Una volta ottenuta la fiducia della sua vittima, il 24enne le aveva inviato la foto di una valigetta che, a suo dire, conteneva 2,5 milioni di dollari, chiedendole di custodirla per il periodo in cui lui sarebbe stato in missione in Siria. Per sbloccarla alla dogana bulgara, però, il 24enne ha chiesto alla donna il denaro che lei ha versato a più riprese. I poliziotti, dopo la denuncia della donna, sono risaliti al giovane intestatario del conto italiano collegato a una carta postepay. Le indagini proseguono per individuare i titolari dei conti esteri.