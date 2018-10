Ritrovati escursionisti dispersi nel Torinese: stanno bene

Sono stati ritrovati nei boschi, vivi e in buone condizioni, i due escursionisti dispersi ieri sera, mercoledì 24 ottobre, in Valle Soana, in una borgata sopra Ronco Canavese, in provincia di Torino. Li hanno trovati i vigili del fuoco e le squadre del soccorso alpino che stavano perlustrando la zona dopo l’allarme dato da un famigliare di uno dei due dispersi. Secondo una prima ricostruzione, i due escursionisti avevano smarrito il sentiero per ritornare a valle, perdendo poi l’orientamento.