Cade nel bosco e si fa male, soccorso escursionista

Sopra Bannio Anzino, in provincia di Verbania, ieri sera è servito un intervento della squadra del Soccorso alpino per recuperare un uomo di 73 anni, residente in valle Anzasca, che non era rientrato da una escursione. L'uomo è stato ritrovato in montagna: era caduto per alcuni metri, riportando diversi traumi. È stato portato a valle con una barella e poi trasferito in ambulanza all'ospedale di Domodossola. Il pensionato era già stato soccorso nella stessa zona l'anno scorso.