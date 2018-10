Torino, nascondevano la droga nel passeggino della figlia: arrestati

Una coppia di nigeriani è stata arrestata dalla Polizia con l’accusa di possesso di stupefacenti ai fini di spaccio. Marito e moglie, di 42 e 39 anni, sono stati intercettati durante un’operazione di controllo del territorio, disposta dal questore Francesco Messina, nel quartiere torinese Barriera di Milano.

All’interno dell’appartamento della coppia, situato in via Brandizzo, i militari hanno rinvenuto e sequestrato 50 grammi di cocaina, del materiale utilizzato per il confezionamento della droga, altri 1,8 grammi di cocaina nascosti nella cameretta delle figlie, e circa 13mila euro in contanti, trovati dagli agenti nella cantina. Marito e moglie usavano nascondere la droga in un passeggino e nei volantini pubblicitari presi dalle buche delle lettere. Rifornivano così i pusher della periferia Nord di Torino.