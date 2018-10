Viola obbligo di dimora, 21enne arrestato nel Vercellese

È stato rintracciato e arrestato a Santhià, comune in provincia di Vercelli, il 21enne resosi latitante, per avere violato l’obbligo di dimora. A fermarlo è stata la polizia ferroviaria. Il giovane è originario del Cuneese ma era residente a Biella. Era finito in manette, nel novembre del 2017, con l’accusa di rissa in concorso, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Il tribunale biellese aveva disposto nei suoi confronti l’obbligo di dimora a Biella, che il giovane non ha però rispettato. La latitanza si è conclusa alla stazione ferroviaria di Santhià, dove il ragazzo è stato identificato e poi portato in carcere.