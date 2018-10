Droga, panetti di hashish nei pantaloni: arrestato 32enne a Ivrea

Un uomo di 32 anni di Scarmagno, in provincia di Torino, è stato arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio. L’uomo è stato fermato a Ivrea, in corso Vercelli, con due panetti di hashish nascosti nei pantaloni. Nella sua abitazione, invece, i militari hanno recuperato un chilo di marijuana conservata in barattoli in vetro, contenitori di plastica e buste sottovuoto, altri 120 grammi di hashish suddivisi in due panetti, vario materiale per il confezionamento della droga e 640 euro in contanti frutto dello spaccio. Al 32enne sono stati concessi i domiciliari.