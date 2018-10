Incidenti stradali, auto fuori strada: un ferito grave sull’A5

Sono gravi le condizioni di un 48enne di Torino, originario della Grecia, rimasto coinvolto, questa mattina intorno alle 8, in un incidente stradale avvenuto lungo l’autostrada A5 Torino-Aosta. Poco prima dello svincolo di Quincinetto in direzione Torino, l’auto dell’uomo, una Nissan, è finita fuori strada, sradicando le protezioni laterali e terminando la propria corsa nella scarpata oltre la banchina. Il 48enne, estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco di Ivrea, è stato trasportato in elicottero al Cto, ricoverato in codice rosso. La dinamica dell’incidente, che non ha visto coinvolti altri veicoli, è al vaglio della polizia stradale di Torino.