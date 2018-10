Torino, crolla rampa di scale in un condominio: evacuate 21 persone

Ventuno persone sono state fatte evacuare da un condominio a Torino a causa del crollo di una rampa di scale, verificatosi nel pomeriggio di domenica 21 ottobre. L’edificio si trova in via Ormea. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito a seguito del cedimento. Sul posto, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno aiutato gli inquilini a lasciare le proprie abitazione. È stato necessario anche l’intervento di alcune pattuglie della polizia municipale, che hanno regolato il traffico nella zona. Il Comune di Torino ha offerto ospitalità agli sfollati in albergo per una settimana. Non tutti però hanno accettato. Alcuni condomini, per via della distanza, hanno preferito raggiungere i parenti. Altri, invece, hanno protestato.