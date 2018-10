Torino, spray urticante in discoteca: i clienti scappano in strada

Momenti di panico nella notte di venerdì 19 ottobre alla discoteca Pick Up di Torino. Intorno alle tre, i clienti hanno accusato bruciore agli occhi e alla gola, circa 150 persone si sono riversate in strada, in via Barge. Nessuno è rimasto intossicato o ferito e, rientrata l'emergenza, in molti sono tornati a ballare nel locale. A causare la momentanea evacuazione della discoteca è stata una sostanza urticante. Sul posto è intervenuta la polizia. "Lo speaker ha aiutato a mantenere la calma e gli uomini della sicurezza, una quindicina, hanno aiutato i clienti ad uscire - spiega Davide Gallo, uno dei titolari del locale - Purtroppo siamo abituati a questo cose. L'anno scorso, al Club84, una situazione del genere si è verificata per tre volte. Le discoteche sono prese di mira da chi vuole creare il panico per rubare". Cinque persone hanno segnalato il furto di borse e collane.