Torino, pesce scaduto in un locale: denunciato il titolare

Cinque chili di pesce scaduto sono stati sequestrati dalla polizia municipale in un locale a Torino. Il sequestro è avvenuto in via Bellezia, nel quartiere di Porta Palazzo. I vigili urbani hanno trovato tra la quantità di pesce sequestrata, pesce spada e paranza, che erano conservati nel congelatore del locale. Il proprietario, un italiano di 56 anni, è stato denunciato. A seguito del controllo effettuato, gli agenti hanno anche costatato il cattivo stato igienico in cui era tenuta la cucina. Per questo, nei confronti del titolare è stata emessa anche una multa. La sanzione, che il 56enne dovrà pagare, ammonta a mille euro.