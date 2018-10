Asti, incendio in ditta: a fuoco silos per la lavorazione del vetro

Un incendio è scoppiato in una ditta di lavorazione del vetro e di altri materiali di recupero, ieri sera, venerdì 19 ottobre. Il capannone si trova in corso Alessandria, ad Asti. Sono andati a fuoco un silos e un essiccatoio per il recupero e la pulizia del vetro. Sul luogo, sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, che hanno dovuto lavorare oltre cinque ore per riuscire a domare le fiamme sviluppatesi all’interno dello stabilimento. Nessuno è rimasto ferito né intossicato. Ancora non sono chiare la cause dell’incendio, che potrebbero essere accidentali. A far divampare le fiamme potrebbe essere stato il surriscaldamento della polvere di vetro.