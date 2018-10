Slitta la conclusione del processo per l'omicidio di Maurizio Gugliotta, il 52enne di Settimo Torinese ucciso a coltellate il 5 ottobre 2017 al mercatino del “Barattolo”, a Torino. La tragedia si è consumata al termine di una lite scoppiata per futili motivi. Venerdì 19 ottobre, a poco più di un anno di distanza dalla morte di Gugliotta, era prevista la sentenza, ma il giudice per le udienze preliminari, Stefano vitelli, ha disposto una nuova perizia psichiatrica per l'imputato, il nigeriano 27enne Khalid De Greata. Per lui, il pubblico ministero Gianfranco Colace aveva chiesto la condanna all'ergastolo. Il processo riprenderà a novembre.