Smog, dalla Regione 4 mln per acquisto di veicoli commerciali “green”

La Giunta della Regione Piemonte ha approvato la delibera che stabilisce i criteri per l’assegnazione di 4 milioni di euro per l’acquisto di veicoli commerciali in sostituzione di quelli inquinanti, che smetteranno di circolare grazie ai provvedimenti antismog.

Il bando si riferisce ai veicoli commerciali delle piccole e medie imprese, e coprirà sia l’acquisto di veicoli - di tipo elettrico puro, ibrido, metano, gpl e metano o gpl bifuel - che la conversione di motori già di proprietà, alimentati a gasolio, in altri meno inquinanti. L’entità prevista per ogni contributo andrà da mille a 10mila euro, a seconda del mezzo da sostituire o riconvertire. Il bando sarà pubblicato entro fine anno e rimarrà aperto fino all’esaurimento dei fondi in dotazione.

“Oggi prevediamo un aiuto concreto per la sostituzione dei veicoli commerciali”, dichiara l’assessore regionale all’Ambiente Alberto Valmaggia, “l’impegno della Regione Piemonte è quello di lavorare affinché, a breve, si riesca a dare un analogo sostegno anche ai restanti cittadini”.