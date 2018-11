Vercelli, distrae titolare centro estetico e la deruba: arrestato

Ha distratto, con uno stratagemma, la titolare di un centro estetico a Borgosesia, nel Vercellese, e ha rubato 300 euro. L’autore del furto è un 38enne di Savona, identificato poco dopo dai carabinieri e denunciato per furto. Per lui è scattata anche la proposta di foglio di via obbligatorio. L’uomo si era presentato nel negozio per prenotare un appuntamento per la moglie. Quando ha visto che la donna era distratta, con un abile espediente, è riuscito ad aprire la cassa e a svuotarla del suo contenuto. Dopo il furto, il ladro è fuggito a bordo di un furgone. La sua fuga è, però, durata poco.