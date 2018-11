Asti, paura per esplosione nel centro della città: è scoppiata caldaia

Si sono vissuti attimi di vera apprensione questa mattina a Torino. Una forte esplosione è stata avvertita nel centro storico del capoluogo piemontese. Il boato, è stato poi accertato, è stato provocato dallo scoppio di una caldaia di un condominio. Lo stabile, dove si è registrata l’esplosione, si trova in via Astesano. Tra i cittadini residenti nel centro della città è stata tanta la paura ma per fortuna non c’è stato nessun ferito. A seguito della deflagrazione non è divampato nessun incendio. Sul posto, sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale per fare tutti gli accertamenti necessari.