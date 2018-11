Novi Ligure, morto un uomo travolto da un treno alla stazione

Un uomo è deceduto travolto da un treno alla stazione di Novi Ligure, in provincia di Alessandria. E' successo nel pomeriggio di mercoledì 17 ottobre. Ancora da chiarire se si tratti di suicidio o di un incidente dovuto ad altre cause. Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 che, però, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

“Stiamo ascoltando i testimoni”, ha fatto sapere la polizia Ferroviaria, che sta facendo luce sulla vicenda. Trenitalia riferisce che sulla linea Alessandria-Genova il traffico ferroviario sarà rallentato, in particolare fra Alessandria e Arquata Scrivia, comune della provincia alessandrina situato a metà strada fra Alessandria e Genova. “I treni in arrivo e in partenza utilizzano gli altri binari disponibili con ritardi fino a 20 minuti”, fa sapere Trenitalia.