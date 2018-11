Paura in Valle di Susa. Una frana si è staccata nel pomeriggio di martedì 16 ottobre a Sant'Antonino, in provincia di Torino, bloccando una decina di persone all'interno delle proprie automobili. Sei i massi di grosse dimensioni che sono caduti dall’alto su via Pian Palmiero, circostanza che ha reso impossibile il transito delle vetture.

Non sono stati segnalati, al momento, feriti o danni provocati dallo smottamento. Nelle operazioni di soccorso e di pulizia della strada sono attivamente impegnati i vigili del fuoco, al lavoro per liberare gli automobilisti bloccati.

Stanziati 2,8 milioni di euro contro il dissesto idrico

Proprio martedì, nel corso della Conferenza Istituzionale dell'Autorità di Bacino, alla presenza dell'assessore regionale alla Difesa del Suolo, Francesco Balocco, è stato approvato il programma straordinario di interventi di manutenzione sul reticolo idrografico e sui versanti dell'ambito del Po, che assegna al Piemonte 2 milioni e 793 mila euro. Finanzieranno 41 interventi di manutenzione di corsi d'acqua e versanti, per la messa in sicurezza rispetto alle frane ai fini della mitigazione del dissesto idrogeologico.

"Si tratta di contributi importanti per la messa in sicurezza del territorio - commenta Balocco - che consentono di intervenire sulla manutenzione degli alvei, delle difese idrauliche e dei versanti".