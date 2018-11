Tre chili e mezzo di hashish sono stati trovati, nascosti in un borsone tra pantaloni e biancheria intima, dalla polizia di Torino, in un appartamento di un palazzo in corso Regina Margherita.

L'inquilino, un marocchino di 52 anni, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti.

L'uomo, intercettato durante un controllo straordinario del territorio, disposto dal questore Francesco Messina, è stato catturato dagli agenti del commissariato Dora Vanchiglia.

In tasca, il 52enne aveva 223 grammi di hashish, 38 involucri di cocaina, tre telefoni e oltre mille euro in contanti.