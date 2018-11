Automobilista fermato con tasso alcol 6 volte oltre il limite

Al volante con un tasso alcolico nel sangue 6 volte e mezzo superiori al limite massimo consentito. È il caso di un’automobilista fermato di notte a Courgnè, nel Canavese, e denunciato dai carabinieri per guida in stato di ebbrezza. L’automobilista era anche senza patente perché revocata e la sua auto priva di assicurazione. Nel fine settimana, lungo le strade del Canavese, i militari hanno denunciato 4 automobilisti per guida in stato di ebbrezza. Altri 2, invece, sono stati segnalati alla Prefettura di Torino per uso personale di sostanze stupefacenti.